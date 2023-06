Bundesweiter Protesttag Welche Apotheken in Düsseldorf am 14. Juni geschlossen sind

Düsseldorf · Mitte Juni wollen bundesweit Tausende Apotheken ihre Türen an einem Tag nicht öffnen, darunter auch viele in Düsseldorf. Welche Apotheken sich in der Landeshauptstadt beteiligen und was man zu dem Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung wissen muss.

09.06.2023, 13:21 Uhr

Ein Plakat mit Infos zum geplanten bundesweiten Protesttag hängt an der Tür einer Apotheke. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wann findet der Protesttag der Apotheken bundesweit und in Düsseldorf statt? Am 14. Juni werden viele Apotheken in Deutschland - darunter auch zahlreiche in der Landeshauptstadt - geschlossen bleiben. Damit wollen die Apotheker gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung protestieren. Schließen an dem Protesttag alle Apotheken in Düsseldorf? Es sind zwar alle Apotheken aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen, doch werden auch in Düsseldorf nicht alle mitmachen. Die Notdienstapotheken an dem Tag bleiben ohnehin geöffnet. Laut einer Umfrage des Apothekerverbands wird bundesweit jede zweite Apotheke geschlossen bleiben. Ihr wöchentlicher Düsseldorf-Überblick - jetzt anmelden Rheinpegel-Newsletter Ihr wöchentlicher Düsseldorf-Überblick - jetzt anmelden Sie lieben Düsseldorf? Dann haben wir den perfekten Newsletter für Sie. Neuigkeiten und Genuss, Freizeittipps und ein bisschen Liebe - jede Woche eine Mail voller Düsseldorfer Lebensgefühl. Hier abonnieren Was macht jemand, der dringende Medikamente aus der Apotheke benötigt? Wer dringend Medikamente braucht, sollte sich am besten vorher kümmern oder muss am Tag selbst auf Notdienstapotheken zurückgreifen. Welche Apotheken in Düsseldorf werden am 14. geöffnet haben, welche sind geschlossen? Bis Freitagnachmittag haben rund 50 Düsseldorfer Apotheken ihre Teilnahme an dem Protest auf der Seite wir-sind-die-apotheken.de angegeben. Doch die Protest-Bereitschaft steigt stetig. Christoph Herrmann, der in Angermund eine Apotheke führt und im Vorstand der Apothekerkammer Nordrhein sitzt, berichtet: „Alle, mit denen wir gesprochen haben, sagen: Wir bleiben geschlossen, weil wir die Schnauze voll haben – von allem, was uns die Politik reingewürgt hat.“ Wie viele Apotheken gibt es in Düsseldorf? In der Landeshauptstadt gibt es aktuell 160 Apotheken. Wie viele Apotheken gibt es bundesweit? Nach neuen Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) sank die Zahl der Apotheken im vergangenen Jahr um 293 auf bundesweit 18.068. Das sei die geringste Zahl seit rund 40 Jahren, heißt es von der Abda. Im ersten Quartal dieses Jahres sei die Zahl weiter rückläufig und auf einem Tiefstand von 17.939 Apotheken angekommen. Wie viel Umsatz macht eine Durschnitts-Apotheke in Deutschland? Eine durchschnittliche deutsche Apotheke hat nach Angaben des Bundesverbands im Jahr 2022 zwar 3,2 Millionen Euro eingenommen, davon aber nur rund 160.000 Euro als Ergebnis einbehalten. Wohlgemerkt vor Steuern. Diese Marge hat sich seit 2020 um 17 Prozent verschlechtert. Wie verdienen Apotheken ihr Geld? Auf Rezept Den meisten Umsatz machen Apotheken mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Per Gesetz dürfen sie drei Prozent auf den Einkaufspreis aufschlagen und bekommen außerdem pro Packung pauschal 8,35 Euro. Davon behält die jeweilige Krankenkasse einen Abschlag von zwei Euro ein. Ohne Rezept Arzneimittel, die kein Rezept benötigen, sind nicht preisreguliert. Wogegen protestieren die Apotheker und Apothekerinnen? Die Abda hat Politik und Krankenkassen einen „Sparwahn“ bei der Arzneimittelversorgung vorgeworfen. Dies sowie steigende Lieferengpässe, eine überbordende Bürokratie und „die immer schneller zurückgehende Zahl der Apotheken vor Ort“ verschlechtere die Lage zusehends, sagte Abda-Präsidentin Gabriele Overwiening am Dienstag in Berlin.

(csr)