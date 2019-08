Grünanlagen in Düsseldorf : Umbau des Apostelplatzes wird teurer

Bezirksvertretung 7 muss weitere 70.000 Euro aus eigenen Mitteln zuschießen.

Vor gut sechs Jahren wurde der Umbau des Apostelplatzes im Herzen von Gerresheim auf Initiative der Diakonie (als unmittelbarer Nachbar) und den an der Benderstraße ansässigen Einzelhändlern beschlossen, doch erst im vergangenen Jahr wurde die Planung konkretisiert. Wie jetzt in der Bezirksvertretung 7 bekannt wurde, steigen die Kosten jedoch im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz, werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 Euro für den Umbau der öffentlichen Grünanlage fällig.

Zum Hintergrund: Gemäß der Kostenberechnung der beauftragten Landschaftsarchitekten wurden aus dem Bauunterhalt der Bezirksvertretung und dem Spendenaufkommen schrittweise Mittel in Höhe von 430.000 Euro für die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens zur Verfügung gestellt. Nachdem der Ausführungs- und Finanzierungbeschluss im April 2018 abgesegnet wurde, konnte die Vergabe gestartet und die nötigen Schritte zur Ausführung der Umbauarbeiten eingeleitet werden. Aus dem zur Verfügung stehenden Budget sind bereits verbindliche Aufträge erteilt und teilweise umgesetzt worden: So wurden drei Linden gefällt, das Großspielgerät Twist wurde für mehr als 50.000 Euro angeschafft, auch das beauftragte Büro ST Freiraum hat schon 50.000 Euro erhalten. Darüber hinaus müssen zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahme noch Auftragsvergaben für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten, die Lieferung der Bänke und den Stromanschluss erfolgen.

Addiert man nun alles zusammen, stehen unter dem Strich rund 500.000 Euro. Gegenüber der Kostenberechnung von vor einem Jahr ergibt sich somit ein Minus von 70.000 Euro. „Die Gründe für die Preissteigerungen in Höhe von circa 51.500 Euro liegen in der aktuellen Entwicklung der Auftragslage im Baugewerbe. Die Kapazitäten leistungsfähiger Fachfirmen sind mittelfristig ausgeschöpft, was zu Engpässen und aktuell zu einem überproportionalen Anstieg der Kosten führt“, heißt es von der Verwaltung. Das Problem: Die Mehrkosten können aus dem Etat des Gartenamtes nicht gedeckt werden. Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme ist die Bereitstellung der noch fehlenden Mittel durch die Bezirksvertretung 7. Die stimmte der Mittelfreigabe mit großem Zähneknirschen zu, wurde die Planung doch bereits bei der ersten Vorstellung als zu teuer erachtet, und da war nur die Rede von rund 377.000 Euro. Auch der Zeitplan gerät in Vollzug, jetzt soll erst in diesem Herbst mit dem eigentlichen Umbau begonnen werden, so dass frühestens im Frühjahr 2020 mit einer Fertigstellung zu rechnen ist.