Varieté in Düsseldorf : „The Show must go on“ im Apollo

„The Show must go on“ im Apollo

Bei der „British Invasion“ ging es in diesem Jahr im Apollo schon sehr akrobatisch zu. So soll es auch im September sein. Foto: Frank Kirschstein

Düsseldorf Die Veranstaltungsstätten in Düsseldorf sollen nach den Ferien wieder mit Leben erfüllt werden. Jetzt hat auch das Apollo-Varieté angekündigt, wieder zu starten. Vieles muss dafür anders ablaufen.

Nach den Ferien soll es wieder losgehen mit dem Live-Vergnügen in Düsseldorf. Die Pandemie macht Sicherheitskonzepte und eine Reduktion der Zuschauerkapazitäten notwendig. Im Schauspielhaus wird jede zweite Sitzreihe ausgebaut, in der Arena sollen bis zu 12.000 Zuschauer die Fortuna unterstützen können. Nun hat das Apollo-Varieté erklärt, wie es nach 171 spielfreien Tagen mit dem Spielbetrieb weitergehen soll.

Am 3. September soll „The Show Must Go On“ Premiere haben. Details zum Programm nennt der Künstlerische Leiter Adrian Paul noch nicht, auch wenn der Vorverkauf jetzt gestartet ist und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden sollen. Vorerst nur soviel: Der Fokus soll auf Artistik und Comedy liegen. „Wir hoffen sehr, dass viele Menschen die Möglichkeit ab September wahrnehmen und das Live-Erlebnis mit uns genießen“, sagt Paul.

Die Einschränkungen durch die Corona-Krise werden auch im Apollo deutlich sein: Laut Geschäftsführer Dirk Renner können nur etwa 40 Prozent der Sitzplätze angeboten werden. Das Angebot an Speisen und Getränken ist reduziert. Es wird ohne Pause gespielt, und es gibt Regeln beim Ein- und Auslass. „Uns ist wichtig, dass wir unseren Gästen ein gutes und sicheres Gefühl geben können. Die Bedenken vor einer Ansteckung möchten wir so gering wie möglich halten, damit der Genuss und die Freude an unserer Show so groß wie möglich wird“, sagt Theaterleiter Ahmed Chakir.