Passant filmt Apaches in Düsseldorf Hier fliegen US-Kampfhubschrauber über die Kö

Der US-Kampfhubschrauber Apache AH-64 ist eine imposante Erscheinung - und wegen der zwei Motoren auch eine laute. Bei Verlegungsflügen sind mehrere der Maschinen am Mittwoch und am Donnerstag auch über Düsseldorf unterwegs gewesen. 15 von ihnen standen über Nacht auf dem Flughafen in Lohausen. Am Donnerstag ging es dann weiter in Richtung Niederlande - dabei sind mindestens vier Helikopter auch über die Kö geflogen.