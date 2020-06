Umzug in Düsseldorf : AOK kauft sich neue Zentrale in der Airport-City

Die AOK will 2023 die Adresse an der Kasernenstraße aufgeben. Foto: Thomas Bernhardt

Exklusiv Düsseldorf Das Unternehmen erwarb einen Neubau in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens. Das Gebäude wird voraussichtlich 2023 an die Krankenkasse übergeben, die bislang Büros in der Stadtmitte nutzt.

Die AOK zieht aus der Stadtmitte in die Airport-City um. Das Unternehmen hat den Bürohauskomplex „Toniq II“ an der Wanheimer Straße nahe dem Flughafen gekauft - mit rund 26.000 Quadratmetern Bürofläche. Es handelt sich um einen Teil eines Projektes, das von der Langen Immobiliengruppe aus Mönchengladbach realisiert wird. Die Fertigstellung und Übernahme sind für den Sommer 2023 angedacht.

„Die hocheffiziente und nachhaltige Gebäudekonzeption und der Standort konnten die AOK überzeugen“, erklärte der Geschäftsführer der Langen-Projektentwicklung, Oliver Vorsmann-Strobel. Beim Unternehmen ist man überzeugt, dass die Ansiedlung der AOK-Hauptverwaltung den Standort weiter aufwerten wird.