Verkehr in Düsseldorf Teureres Anwohnerparken – immer neue Kritik an geplanter Regelung

Auch Wochen nach der Präsentation der geplanten neuen Regelungen zum Anwohnerparken in Düsseldorf geht die scharfe Debatte zu dem Thema weiter. Jetzt haben sich auch die Jungen Liberalen in Düsseldorf zu Wort gemeldet und die Pläne kritisiert. Die Argumente der schwarz-grünen Rathaus-Kooperation für stark steigende Gebühren seien nicht überzeugend: „Es gibt keine sachliche Notwendigkeit für diesen Schritt“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation in Düsseldorf, Daniel Zwingmann. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) wirft er vor, er knicke „vielmehr vor der autofeindlichen Ideologie der Grünen ein“. Auch von anderer Seite hat es bereits deutliche Kritik an den Plänen gegeben, etwa von der SPD; die Bezirksvertretungen sind ebenfalls skeptisch.