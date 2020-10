Kinder in Düsseldorf : Kinderlärm ist Anlass für Beschwerde

Ludenberg Eine Anwohnerin des Spielplatzes am Ratinger Weg wendet sich an die Stadt. Die sagt, laut Bundesimmissionsschutzgesetz sei Lärm von Kindern zu dulden.

Im Anregungs- und Beschwerdeausschuss am kommenden Mittwoch, 7. Oktober, wird die Eingabe einer Anwohnerin des Ratinger Wegs behandelt, die Präzedenzcharakter für ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft haben könnte. Es geht um Lärm – und zwar den von Kindern, die auf einem Spielplatz toben. Der Spielplatz am Ratinger Weg, der in seiner jetzigen Größe und mit neuer Ausstattung erst in diesem Frühjahr freigegeben wurde, war zuvor in einen Dornröschenschlaf gefallen und kaum noch als solcher wahrnehmbar. Als jedoch der Waldspielplatz auf der anderen Seite der Bergischen Landstraße wegen des Baus eines Regenrückhaltebeckens aufgegeben wurde, entschied sich die Stadt, den Spielplatz am Ratinger Weg aufzuwerten.