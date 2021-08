Radverkehr in Düsseldorf : Anwohner erstellen „Mängelliste“ zur Veloroute

Düsseldorf Anwohner der Gutenbergstraße wehren sich weiterhin dagegen, dass die geplante Veloroute über ihre Straße führen soll. Jetzt wurde auch der Ordnungs- und Verkehrsausschuss eingeschaltet.

Die Anwohner, die sich gegen die geplante Veloroute auf der Gutenberg- und der Limburgstraße aussprechen, haben jetzt ein Schreiben an den Ordnungs- und Verkehrsausschuss aufgesetzt, in dem die aus ihrer Sicht aufgetretenen Mängel und Defizite bei der Planung aufgelistet sind. So sei die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone vorzuziehen, da sich der Verkehr in der Sackgasse auf die An- und Abfahrt der Anwohner beschränke. Gleichzeitig würden Kinder auch ohne Begleitung die Gutenbergstraße oft queren, um zu dem Spielplatz zu gelangen. All das sei bei der Alternativroute über die Ernst-Poensgen-Allee nicht gegeben, die Bürgersteige seien dort zudem so breit, dass für einen Radweg noch ausreichend Platz bleibe.