Bauen in Düsseldorf : Anwohner fühlen sich übergangen

An der Worringer und Gerresheimer Straße formiert sich Widerstand gegen die geplante Bebauung auf dem alten Bahn-Gelände. Zu dicht, zu hoch sei die Wohnbebauung. Auch mache die Verlängerung der Toulouser Allee an die Worringer Straße keinen Sinn.

Die Anwohner von Worringer und Gerresheimer Straße fühlen sich überfahren. Von dem geplanten Neubauprojekt auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Bahn mit 450 Wohnungen auf bis zu achten Etagen. Und vom Ausbau der Toulouser Allee bis zur Worringer Straße. Eine Interessengemeinschaft hat sich gebildet, binnen kürzester Zeit haben sich mehrere Dutzend Menschen organisiert, seit drei Jahren suche man das Gespräch mit der Stadt. Zwar habe es im Vorfeld der Wohnbau-Planung auch eine Informationsveranstaltung gegeben, „aber unsere Anregungen und Bedenken wurden null berücksichtigt“, sagt Antje Schuh, die in die Rolle der Sprecherin der Initiative gerutscht ist. Worum geht es den Anwohnern?



Toulouser Allee Sie halten die Anbindung der Toulouser Allee an die Worringer Straße (in einem Tunnel unter dem Wehrhahn) für kontraproduktiv. Schon heute sei die Worringer Straße ein Nadelöhr zwischen zwei Unfallschwerpunkten (Worringer Platz sowie Wehrhahn/Worringer Straße) und vollkommen überlastet, wozu auch die vielen Reisebusse, die vom Fernbusbahnhof kommen, beitragen würden. Hinzu komme bald noch der Bau des Wohnprojekts Grand Central mit weiteren 1000 Wohnungen, der neue Verkehre über die Worringer Straße in Richtung Norden nach sich ziehen werde – und das, obwohl zwei Kitas und eine Grundschule in unmittelbarer Nähe liegen würden. „Wenn die Toulouser Allee schon verlängert werden soll, dann muss sie bis zum Vinzenzplatz reichen“, fordert Schuh, die sich wie ihre Mitstreiter vorstellen könnte, die Trasse entlang der Bahnlinie zu führen. Da spielt die Stadt aber nicht mit.



Wohnbebauung Die Anwohner lehnen eine bis zu achtstöckige Bebauung ab. Dadurch werde nicht nur der Lichteinfall bei den vis-à-vis wohnenden Anliegern erheblich eingeschränkt, „auch die Luftzirkulation wird unterbunden“, betont Schuh. Darüber hinaus sei die Planung viel zu dicht erfolgt, würden die neuen Häuser bis nahe an die Straßen heranrücken, 45 Bäume (davon 17 geschützte) müssten dafür gefällt werden. „Die Anwohner, speziell an der Gerresheimer Straße, werden nach den Fällungen keinerlei Grün mehr sehen, sondern auf kahle Fassaden blicken. Und die Luftqualität an der Straße wird sich natürlich ebenfalls extrem verschlechtern“, sagt die Sprecherin.

Parkplätze Hinzu komme, dass durch die Planung für Wohnungen und Radwege bis zu 100 Parkplätze verloren gingen, und schon jetzt sei der Parkdruck enorm hoch. Stattdessen fordern die Anwohner eine Quartiersgarage, in die sie sich einmieten können. Sie halten zudem einen höheren Stellplatzschlüssel für unabdingbar, 220 Parkplätze seien viel zu wenig. „Alle Anwohner halten die Politik der Stadt für illusorisch. Davon auszugehen, dass die neuen Wohnungen nur von Menschen ohne Pkw bezogen werden und die den ÖPNV und das Radwegenetz nutzen, ist realitätsfremd“, konstatiert Antje Schuh.



Lebensqualität Viele der Anwohner würden in Eigentumswohnungen leben. Sie befürchten, dass bei unüberlegter Ausführung des Bauvorhabens die Werte des Eigentums verloren gehen werden. In diesem Zusammenhang halte man es auch für unangemessen, den Bereich der Sozialwohnungen nur an die Seite zur Gerresheimer Straße einzuplanen, anstatt die Sozialwohnungen auf den gesamten Gebäudekomplex zu verteilen. Zwar haben alle Betroffenen den Traum von einer Grünanlage an dem Standort immer noch nicht ganz aufgegeben, doch natürlich wissen sie, dass dieser Wunsch wohl eine Illusion bleiben wird. Die Interessengemeinschaft hat sich mit ihren Ideen auch bereits an den (inzwischen vierten) Eigentümer Vivawest gewandt. Dass wenigstens ein Teil der Forderungen Eingang in die ohnehin mehrfach revidierten Planungen findet, ist nun das Ziel der nach wie vor motivierten Anwohner.