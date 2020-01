Planen in Düsseldorf : Anwohner befürchten Abriss der Künstlersiedlung

Für die Weiße Siedlung wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Bürger sehen darin jedoch nicht nur Chancen, sondern auch Risiken.

Zwischen dem Reeser Platz, dem Nordpark, der Kaiserswerther Straße und dem Rhein liegt die historische Weiße Siedlung in Golzheim. „Das ist eine Siedlung, in der es unterschiedliche Bautätigkeiten gibt. Der eine saniert, und der andere macht etwas am Dach“, so Dirk Baackmann, stellvertretender Amt- und Abteilungsleiter Städtebauliche Planung für die Stadtbezirke 1 bis 4. Diese individuellen Umbauten können dazu führen, dass das Gesamtbild der Weißen Siedlung zerstört wird. Daher hat das Stadtplanungsamt einen Entwurf für einen Bebauungsplan entwickelt, der mit einfachen Spielregeln den Charakter der Musterbausiedlung aus den 1930er Jahren erhalten soll. Diesen Entwurf stellte das Amt am Donnerstagabend in der Realschule Golzheim der Öffentlichkeit vor und erhoffte sich eine große Beteiligung der Bürger an der weiteren Entwicklung des Planes.