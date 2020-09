Düsseldorf Angefangen hatte der Fall mit einem Bundesliga-Fußballer, der von einem TV-Sternchen zu Unrecht belastet worden war. Die Frau gab an, der Kicker habe sie geschwängert, sie dann zum Abbruch der Schwangerschaft genötigt.

Ein Rechtsanwalt als Angeklagter, der sein Geständnis widerruft und gegen eine frühere Verurteilung jetzt alle Register ziehen will: Diese ungewöhnliche Situation bot sich am Mittwoch dem Landgericht im Strafprozess gegen einen 39-jährigen Advokaten. Der Anwalt mit Kö-Adresse war im Herbst 2019 vom Amtsgericht wegen Parteiverrats und Untreue zu acht Monaten Bewährungsstrafe plus 1500 Euro als Buße verurteilt worden. Jetzt aber zog der Strafverteidiger dagegen per Berufung vors Landgericht – und will von seinen früheren Eingeständnissen nichts mehr wissen, sondern alle beteiligten Personen als Zeugen vorladen lassen. Bis dahin wurde der Prozess zunächst ausgesetzt.

Der 39-jährige Volljurist soll mitten in diesem ganzen Tohuwabohu erst das TV-Sternchen als Anwalt vertreten haben, soll direkt danach aber plötzlich die Seiten gewechselt – und sich zum Verteidiger ihres Komplizen bestellt haben. Das wurde ihm als Parteiverrat ausgelegt. In einer zweiten Anklage wegen eines anderen Mandats-Verhältnisses war ihm vorgeworfen worden, Mandantengelder von 6000 Euro eingesteckt, jenen Mandanten dadurch in arge Not gebracht zu haben. Das führte beim Amtsgericht also zum Schuldspruch wegen Untreue. Nach einem Rechtsgespräch beim Amtsgericht war dem Advokat im Herbst 2019 im Gegenzug zu einem umfassenden Geständnis eine Bewährungsstrafe von acht Monaten gewährt worden. Doch nun will der Rechtsanwalt dieses Geständnis nicht mehr gelten lassen, kämpft jetzt beim Landgericht als nächster Instanz gegen beide Schuldsprüche. Bei der Neuauflage der Verhandlung sollen demnächst dann alle Beteiligten von früher als Zeugen vorgeladen und befragt werden, hat er am Mittwoch gefordert. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.