Prozess vor Amtsgericht Düsseldorf : Anwalt fährt betrunken ein Paar an und wehrt sich gegen Strafe

Anwalt fährt betrunken ein Paar an und wehrt sich gegen Strafe

Düsseldorf Einfach vergessen wollte ein Anwalt angeblich die Folgen einer Trunkenheitsfahrt. Stark alkoholisiert soll der Patentanwalt mit seinem Porsche an einem Februarabend ein Fußgänger-Paar angefahren und verletzt haben.

Doch dafür jetzt 10.500 Euro Strafe zu zahlen und den Führerschein zu verlieren und sich erst in 16 Monaten um eine neue Fahrerlaubnis bemühen zu dürfen – das lehnt der Anwalt ab.

Gegen einen schriftlichen Strafbefehl des Amtsgerichts legte er also Einspruch ein, über den am Mittwoch verhandelt werden sollte. Kurzfristig musste der Termin aber gekippt werden, weil der Verteidiger des Anwalts verhindert war.

An der Kreuzung Tonhallen-/Schadowstraße war es laut Anzeige der Fußgänger Ende Februar gegen 21.45 Uhr zur Kollision gekommen. Als der 21-Jährige samt Begleiterin bei grüner Ampel die Straße überquerte, wurde das Paar vom Sportwagen des Angeklagten (48) beim Abbiegen angeblich touchiert. Der Frau soll der Anwalt über den Fuß gefahren sein, der 21-Jährige soll vom Sportwagen am Bein berührt und zu Fall gebracht worden sein.

Hausgemachte Limos in Düsseldorf

Hausgemachte Limos in Düsseldorf : Schlürf!

Diskussion um Neubau in Düsseldorf

Diskussion um Neubau in Düsseldorf : Ein Hochhaus könnte die neue Oper mitbezahlen

Toiletten-Anlage am Burgplatz in Düsseldorf

Toiletten-Anlage am Burgplatz in Düsseldorf : Braucht Pannen-WC eigenen Klempner?

Prozess vor dem Amtsgericht in Düsseldorf

Prozess vor dem Amtsgericht in Düsseldorf : Angetrunkener Anwalt trat Autotüre ein

Laut Attest erlitt er Verletzungen an Schulter und Knie. Für das Paar kam der angebliche Vorschlag des Fahrers („Können wir das nicht einfach vergessen“) also nicht in Frage. Die Anklage gegen ihn lautet nun auf Körperverletzung und fahrlässige Trunkenheitsfahrt.