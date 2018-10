Antonow 124 landet heute am Flughafen Düsseldorf gegen 9.20 Uhr

Landung gegen 9.20 Uhr erwartet : Antonow ist im Anflug auf Düsseldorf

Düsseldorf Seit Tagen warten Flugzeug-Fans auf die Ankunft der Antonow 124 am Düsseldorfer Flughafen. Jetzt geht es möglicherweise schneller als zuletzt erwartet: Das weltgrößte in Serie gebaute Transportflugzeug soll am Mittwochmorgen in Düsseldorf eintreffen.

Eigentlich hätte die Antonow 124 bereits vergangene Woche in Düsseldorf landen sollen. Zahlreiche Flugzeug-Fans, so genannte Planespotter, hatten der Ankunft der Maschine entgegengefiebert. Doch dann verschob sich die Landung des Riesen-Fliegers immer weiter. Zuletzt hatte es geheißen, die Maschine werde am Mittwochmittag gegen 14 Uhr erwartet.

Nun scheint es doch schneller zu gehen: Wie der Flughafen am Morgen auf seiner Facebookseite bekanntgab, wird die Maschine voraussichtlich gegen 9.20 Uhr in Düsseldorf landen. Über die Website Flightradar24 lässt sich verfolgen, wo sich die Maschine aktuell befindet - um 7.20 Uhr durchquerte sie den Luftraum über der Slowakei.

(jco)