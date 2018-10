Antonow 124 - Flughafen Düsseldorf wartet weiter auf die riesige Maschine

Riesige Transportmaschine wird erwartet : Flughafen Düsseldorf wartet weiter auf die Antonow

Foto: dpa/Roman Pilipey 10 Bilder Antonow 124 - ein gigantisches Frachtflugzeug

Düsseldorf Das Warten auf die Antonow am Flughafen Düsseldorf geht weiter. Auch am frühen Dienstagmorgen hatte man dort keine genauen Informationen, wann der Frachtflieger in Lohausen einschweben wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

„Wir gehen derzeit noch von Dienstagmittag aus, aber sichere Informationen haben wir auch nicht“, sagte eine Sprecherin des Flughafens unserer Redaktion noch am frühen Dienstagmorgen. Gegen 9.45 Uhr vermeldet der Flughafen dann, die Maschine sei noch immer nicht gestartet, man könne momentan keine verlässliche Ankunftszeit nennen.

Auf der Flugtrackingseite Flightradar24 gibt es keine aktuelleren Infos als am Vortag. Der Seite zufolge steht das Flugzeug nach wie vor in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka.

Foto: Flughafen 7 Bilder Diese berühmten Flugzeuge landeten am Flughafen Düsseldorf

Das weltgrößte in Serie gebaute Transportflugzeug wird seit Freitagabend in Düsseldorf erwartet. Seitdem verschiebt sich die Ankunftszeit immer weiter. Zahlreiche Planespotter hoffen auf ein Foto der einschwebenden Antonow 124.

(csr)