Antonow 124 am Flughafen Düsseldorf gelandet - hier gibt's die Bilder

Nach Angaben von Flightradar24 war die Maschine am 16. Oktober in Kiew gestartet und nach Al-Kharj in Saudi-Arabien geflogen. Von dort ging es zum Flughafen Hambantota in Sri Lanka, dann nach Jakarta und Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Schließlich flog die Antonow nach Düsseldorf.