Antonow 124 (ADB3993) - Flughafen Düsseldorf nennt neue Ankunftszeit für die Antonow

Düsseldorf Das Warten auf die Antonow am Flughafen Düsseldorf geht weiter. Auch der Landetermin am Dienstag ist verstrichen, ohne dass die Maschine zu sehen gewesen wäre. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Sagte die Pressestelle des Flughafens unserer Redaktion am Morgen noch, man gehe von Dienstagmittag als Ankunftszeit aus, hieß es etwas später, die Maschine sei noch immer nicht gestartet. Man könne keine verlässliche Ankunftszeit nennen.

Am Nachmittag sagte die Pressesprecherin des Flughafens unserer Redaktion dann, es gebe tatsächlich einen neuen Termin: „Die Antonow soll am Mittwoch um 14.10 Uhr in Düsseldorf landen.“ Eine Garantie dafür möchte sie aber verständlicherweise nicht geben.