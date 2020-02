Anton-Betz-Stiftung : „Ein Brückenschlag der Wissenschaft in die Gesellschaft“

Düsseldorf Dass die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz viele Menschen umtreiben, zeigte das Interesse am Wettstreit der Wissenschaftler im Düsseldorfer Haus der Universität.

(kl) Der Saal war lange ausgebucht, und in den Pausen hörte man die Gäste über die umstrittene Zukunftstechnologie diskutieren, die bereits Einfluss auf unsere Gegenwart nimmt, wie man aus den Vorträgen erfuhr.

„Ein Brückenschlag der Wissenschaft in die Gesellschaft“ solle der Wettbewerb werden, sagte Esther Betz, Vorsitzende der Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen Post, zu Beginn des Abends. „Wir hatten die Idee, Wissenschaft und Forschung auf neuen Wegen ins öffentliche Gespräch zu bringen.“

Nordrhein-Westfalens Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabel Pfeiffer-Poensgen, war gerne ins Haus der Universität gekommen, um einerseits das 50-jährige Bestehen der Anton-Betz-Stiftung zu feiern und andererseits als Mitglied der Wettbewerbsjury ihren Teil zum Gelingen des Abends beizutragen. An Stiftungen schätze sie deren Möglichkeiten, Impulse kurzfristig setzen und Dinge ausprobieren zu können, etwas, das öffentlichen Institutionen schwerer falle, so die Ministerin im Gespräch mit Moderatorin Antje Höning, Leiterin der RP-Wirtschaftsredaktion. Befragt nach dem Thema des Abends, „Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen?“, mahnte Pfeiffer-Poensgen, stets reflektiert mit der Technologie umzugehen.

Jurorin Claudia Hübbecker sah sich für den Abend als „leidgeprüfte Fachfrau“, was Vortrag, Ausdruck und Publikumsansprache angeht. Als Schauspielerin kennt sich Hübbecker mit derlei Dingen aus. Den Teilnehmern riet sie, sich ganz auf sich selbst zu verlassen und während des Vortrags bei den eigenen Gedanken zu bleiben. Lampenfieber bekämpfe man am besten, indem man sich immer wieder vergegenwärtige, dass das Publikum aus echtem Interesse gekommen ist, so die Expertin.

So war es an diesem Abend auch in Düsseldorf. 160 Gäste waren der Einladung zum Wettstreit der Wissenschaftler gefolgt, darunter Anja Steinbeck, Rektorin der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, und Friedrich-Wilhelm Hempel (Hempel-Stiftung). Unter den Zuhörern waren aus dem Hause der Rheinischen Post: Florian Merz-Betz, stellvertretender Vorsitzender der Anton-Betz-Stiftung und Herausgeber, Felix Droste, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Herausgeber Manfred Droste, Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der RP-Mediengruppe, Chefredakteur Moritz Döbler sowie zahlreiche Mitglieder des Vereins und des Kuratoriums der Anton-Betz-Stiftung.

Musik gab es am Abend auch. Zu Beginn und in den Pausen spielte ein Jazz-Trio um Pianist Martin Sasse, mit Walfried Böcker am Bass und Peter Weiss am Schlagzeug.

