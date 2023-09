Antje Donkels aus Düsseldorf Von der Volkswirtin zur Autorin

Der Roman beginnt im Jahr 1904 auf einem Gut in der Altmark mit Friedrich Landsberg. Seine Familiengeschichte wird mit all ihren Entwicklungen und Verwicklungen und den damit eng verbundenen Geschichten der Familien Siebert und Ohme erzählt. Nicht ganz zufällig wohnt der aus armen Verhältnissen stammende Paul Siebert in Havelberg, dem Geburtsort von Antje Donkels. 1960 wurde sie in der ehemaligen DDR – 80 Kilometer von Ost-Berlin entfernt – geboren. „Ich habe in zwei Systemen gelebt, einmal dem real existierenden Sozialismus der DDR und heute in der Bundesrepublik mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, so die Autorin. „In der DDR hatte ich immer Angst, fühlte mich immer beobachtet. Heute ist das nicht mehr so. In der Bundesrepublik kann man frei atmen.“