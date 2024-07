In mehreren Gebäuden Antisemitische Schmierereien an der Düsseldorfer Heine-Uni

“Wir sind entsetzt über das Ausmaß an offen zur Schau getragenem Antisemitismus an unserer Uni“, äußerten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme die Juso-Hochschulgruppe und die Jüdische Hochschulgruppe. Die Schmierereien seien nicht nur holocaustverherrlichend, „sondern zeugen von offen nationalsozialistischem Gedankengut“, heißt es darin weiter, und: „Wenn an Wänden in Seminarräumen Aufforderungen zur Vernichtung von jüdischem Leben zu lesen sind, kann sich niemand an dieser Uni mehr sicher oder gar wohlfühlen.“