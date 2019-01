Buchhandel mal anders : Antiquariats-Experte schätzt Bücher in Bilk

Düsseldorf Die Zahl der Antiquariate in der Stadt sinkt. Ein Experte bietet seine Dienste nun auf dem Trödelmarkt am Aachener Platz an.

Dass Bücher auch Wertgegenstände sein können, weiß der Düsseldorfer Buchhändler und Antiquar Patrice Daras genau. Er arbeitet unter anderem für Versicherungen und schätzt Buchbestände beispielsweise nach Bränden oder Wasserschäden, oder er sichtet Buchbestände für Erben. „Da ist es schon vorgekommen, dass sich im Buchbestand auch echte Schätze im Wert von 10.000 bis 20.000 Euro befanden“, sagt er. Ab sofort bietet der Experte jeden Samstag auf dem Trödel- und Antikmarkt am Aachener Platz seine Dienste an und schätzt dort kostenlos Bücher.

Der Service könnte für viele Düsseldorfer interessant sein, da die Zahl der Antiquariate hier (wie auch im Rest Deutschlands) in den vergangenen Jahren gesunken ist. So manche gibt es natürlich noch, das Heinrich-Heine-Antiquariat in der Carlstadt beispielsweise oder Lenzen in Mörsenbroich. Und nun eben zusätzlich den Stand des gebürtigen Franzosen Daras, den Bücherfreunde in den vergangenen Jahren unter anderem als Förderer des Bücherbummels und Vorstand des zugehörigen Vereins kennengelernt haben.

Er hatte auch ein Antiquariat an der Derendorfer Straße, litt aber – wie viele Mitstreiter – unter der Konkurrenz im Internet, die vor allem auch die Preise für viele Werke deutlich fallen ließ. Und das in einer Situation, in der ohnehin weniger Bücher gekauft werden, speziell große und schwere. Heute bietet er seine Bücher selbst dort an (wie es übrigens der überwiegende Teil der Antiquariate heute auch macht) und macht Geschäfte mit Anbietern und mit Sammlern von Raritäten. Dazu kommt nun noch der Stand auf dem Trödelmarkt: „Hier kann man den persönlichen Kontakt pflegen und die Bücher – anders als im Internet – noch in die Hand nehmen und ihre Schönheit und die Handwerkskunst fühlen“, sagt der 65-Jährige über die Vorzüge.

Den Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz in Düsseldorf-Bilk, Ulenbergstraße 10, gibt es seit 42 Jahren. Er ist jeden Samstag bei jedem Wetter ab 7.30 Uhr morgens geöffnet.

(nic)