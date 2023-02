Literatur in Düsseldorf Eine Fundgrube für Sach- und Fachliteratur

Der Junge ist glücklich. Gemeinsam mit seiner Mutter tritt er in den Laden, einen „Was ist Was“-Band in der Hand. Lesestoff für zu Hause, den er draußen, vor Holger Schankins „Infinibu“ entdeckt hat. Die Bücherkisten sollen Kunden ins Antiquariat locken, „zeigen, dass ich hier bin“, sagt der 52-Jährige. Als „Bücherkönig aus Friedrichstadt“ hatte unsere Redaktion ihn vor Jahren einmal betitelt. Mit mehr als 40.000 Büchern im Bestand – der Großteil am Hauptsitz in Neuss, rund 2000 in Düsseldorf – ist er immer noch ein „König“. Doch ist es jetzt statt der Friedrich- eben die Corneliusstraße 65.