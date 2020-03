Für Düsseldorfer Frauenhäuser : Antilopen Gang gibt Benefizkonzert

Düsseldorf Die beiden Düsseldorfer Frauenhäuser sind häufig überbelegt und haben zu wenig Geld. Nach einer Berichterstattung in der Rheinischen Post über die dortige Situation, will die Antilopen Gang nun ein Benefizkonzert spielen.

Die Düsseldorfer Hip-Hop-Band Antilopen Gang hat ihre neue Single „Trenn dich“ herausgebracht . In dem Song geht es laut Band um „eine der wichtigsten emanzipatorischen Errungenschaften der Moderne“, die Möglichkeit zur Trennung.

Nachdem die Rheinische Post in einem Artikel über die finanzielle Situation der Düsseldorfer Frauenhäuser berichtet hatte, entschloss man sich bei der Antilopen Gang, diese zu unterstützen. Dazu spielt die Band am 5. April ein Benefizkonzert im Zakk in Flingern.