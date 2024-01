30.000 Teilnehmer am Wochenende erwartet Was man zur Anti-Rechts-Demo in Düsseldorf wissen muss

Düsseldorf · 30.000 Teilnehmer werden am Wochenende zur Anti-Rechts-Demo in Düsseldorf erwartet. Gleichzeitig wird bei der Bahn gestreikt, was die Anreise erschweren dürfte. Alles, was zu der Demo wichtig und bislang bekannt ist, lesen Sie hier.

24.01.2024 , 12:45 Uhr

Teilnehmer einer Anti-Rechts-Demo in Düsseldorf am 13. Januar. Foto: Bretz, Andreas (abr)

(csr)