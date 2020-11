Ansage von Düsseldorfs OB Keller : Alternative zu Umweltspuren noch vor Weihnachten

Düsseldorf Das Aus für die Umweltspuren war ein zentrales Wahlversprechen von Düsseldorfs OB Stephan Keller. Er muss allerdings eine Alternative vorlegen – nicht zuletzt für die Zustimmung der Grünen. Noch in diesem Jahr will Keller das Konzept veröffentlichen.

Die Umweltspuren sind auch ein wichtiges Thema in den derzeit laufenden Bündnisverhandlungen zwischen CDU und Grünen. Die Zustimmung der Ökopartei ist nötig für eine Mehrheit im Stadtrat. Die Grünen stehen zwar den Umweltspuren kritisch gegenüber, haben aber angekündigt, dass sie einer Alternative nur zustimmen werden, wenn sich die Lage für Radverkehr und ÖPNV nicht verschlechtert. Wie zu hören ist, bahnen sich unterschiedliche Lösungen an, die auf die jeweiligen Verhältnisse an den drei Routen eingehen.

In der Ratssitzung am 10. Dezember dürfte das Konzept noch kein Thema sein. CDU und Grüne haben angekündigt, dass sie sich bis Weihnachten fachlich einig sein wollen – noch vor den Festtagen will sich Keller dann auch zu den Umweltspuren äußern. Anfang des Jahres wollen die Grünen ihre Mitglieder über die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags abstimmen lassen. In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 13. Januar könnte dann die erste politische Entscheidung erfolgen.