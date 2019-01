Filmdreh : Annika Ernst schwärmt vom „Einstein“-Dreh in Düsseldorf

Annika Ernst spielt in „Einstein“ eine Kriminalkommissarin. Den Düsseldorf-Aufenthalt fand sie inspirierend. Foto: Heiko Laschitzki

Düsseldorf Energiebündel Annika Ernst hatte beruflich in der Stadt zu tun. Sie will unbedingt wiederkommen.

Der Düsseldorf-Dreh für die neuen „Einstein“-Folgen auf Sat.1 ist der Schauspielerin Annika Ernst (36) in Erinnerung geblieben. „Ich finde die Architektur des Medienhafens großartig – so abwechslungsreich und modern“, schwärmt sie. Dort sowie in einem Parkhaus darunter fanden die Dreharbeiten für die dritte „Einstein“-Staffel statt, in der Annika Ernst ab Montag (7. Januar) um 21.15 Uhr an der Seite von Tom Beck als Kriminalkommissarin Elena Lange zu sehen sein wird. „Ohne zu viel zu verraten: Bei dem Dreh im Parkhaus mussten die Überwachungskameras ausgeschaltet werden. Außerdem gibt es die wahrscheinlich größte Explosion in der Geschichte ‚Einsteins’.“

Die Künstlerin hätte die Stadt auch gerne privat noch mehr erkundet, und sie will auf jeden Fall wiederkommen. Die „tolle Atmosphäre“ in der Rheinterrasse, wo das Team im Sommer drehte, ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben. „Wir hätten uns am liebsten dazugesetzt.“

Annika Ernst macht auch auf Beton eine gute Figur. 2016 lief sie in New York den Halbmarathon und in Berlin ihren ersten Marathon in vier Stunden und zehn Minuten. Ihr nächstes Ziel: eine Gleitschirmausbildung, sagt das Energiebündel.

(bpa)