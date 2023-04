Handarbeit aus Meerbusch Geschenke für Herz und Seele

Und so kann jeder, der Interesse hat, einen ausführlichen Blick in das geöffnete Häuschen werfen, die von Anna Munz hergestellten kleinen Dinge bewundern und gegebenenfalls die gewünschte Summe in die fest installierte Kasse werfen oder über PayPal bezahlen: „Abends wird alles abgeschlossen.“ Schließlich muss auf die handwerklichen Arbeiten gut aufgepasst werden. Anna Munz erzählt, dass sie sich seit einem Jahr mit der Gestaltung von Beton beschäftigt. Mit einer speziellen und schnell trocknenden Reliefgießmasse, einem Bastelbeton, formt sie unter anderem schlicht-zeitlose Vasen, in die sie Trockenblumen stellt. Österliche Figuren und auch Anhänger sind jetzt besonders gefragt. Aber das Häuschen bietet auch Kerzen mit unterschiedlichem Design, selbst genähte Täschchen und vieles mehr. Ein besonderer Clou ist die Verpackung, die aus zusammengebastelten Holzklötzchen besteht und für die sie sich registrieren lassen musste: „Sie kann weiterverwendet werden. Ich habe mir daraus einen Messerblock und einen Besteckkasten gebastelt – mich hat das Holzklötzchen-Fieber gepackt.“ Sie möchte mit diesem Angebot im Selbstbedienungshäuschen vor allem Menschen aus der Umgebung ansprechen: „Wenn es gut läuft, könnte ich mit Landwirten oder dem Einzelhandel kooperieren.“ Ihre Familie nimmt das „neue Geschäft“ mit leichtem Kopfschütteln auf: „Noch finde ich genug Platz, um alles in unserem Zuhause zu lagern.“ Mitte März wurde das Häuschen eröffnet. „Trotz recht schlechten Wetters läuft es gut. Ich möchte mit meinen Produkten Freude bereiten. Und wenn die Nachfrage steigt, kann ich bis zum Umfallen Beton gießen“, erklärt Anna Munz lachend.