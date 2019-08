Prozess in Düsseldorf : Falscher Kripomann ermittelt im Hotel

Düsseldorf Ein eifersüchtiger Kölner soll versucht haben, seinen Nebenbuhler zu entlarven, indem er sich im Hotel als Polizist ausgab.

(wuk) Eifersucht war offenbar das Motiv eines 45-jährigen Kölners für einen Auftritt als Kriminalbeamter in Düseldorf. Laut Anklage verschaffte er sich mit einem falschem Ausweis vor rund einem Jahr Einblick in die Gästeliste eines City-Hotels. Dafür wegen Amtsanmaßung jetzt 1.500 Euro Strafe zu zahlen, hält der falsche Kommissar für übertrieben.

Laut Anklage wollte der der Kölner damals herauszufinden, wer mit wem das Zimmer 433 in jener Herberge teilte. Mit einem falschen „Polizeidienstausweis“, eingeschweißt in Plastikfolie, und unter dem Namen eines Düsseldorfer Kriminalbeamten erschien er an der Hotelrezeption und verlangte vertrauliche Infos über den Gast. Der Angeklagte vermutete wohl, dass seine damalige Freundin sich dorthin mit einem Konkurrenten zurückgezogen hatte.

Dabei ging es dem Angeklagten zunächst offenbar nur darum, den Namen des Nebenbuhlers zu erfahren. Dazu spielte der 45-Jährige nicht nur einen hart gesottenen Kommissar, sondern konnte an der Hotel-Rezeption sogar Details dazu liefern, zu welchen Uhrzeiten „sein“ Geschäftszimmer bei der Polizei unter welcher Nummer erreichbar sei. Ultimativ forderte er dann angeblich den Namen des Zimmermieters, weil „auf der Wache“ angeblich eine weinende, junge Frau sitze. Ihr sei in jenem Hotel-Raum eine gefährliche Substanz in ein Getränk gemixt worden, deshalb sei der Name dieses Hotelgastes „für das weitere Verfahren von Bedeutung“, soll der Angeklagte gelogen haben.