Berufsleben in Düsseldorf Im Bunker werden Arbeitslose trainiert

Christian Dubbel hat sieben Jahre im Jobcenter in Geldern gearbeitet – zwei Jahre im Einzelfallmanagement, fünf Jahre leitete er Gruppenangebote. Doch wie das nun mal so ist in einer Behörde: „Die Strukturen sind bei neuen Herausforderungen bisweilen schwerfällig, die Hierarchien bremsen einen schnellen Entschluss oft aus“, sagt Dubbel rückblickend. Der 31-Jährige wollte sich stattdessen selbstständig machen – und fand in David Wodtke einen Mitstreiter.