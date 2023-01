Betreuung in Düsseldorf Anhaltender Erziehermangel bremst Kita-Ausbau aus

Trotz der Bemühungen der Stadt, dem Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern entgegenzuwirken, bremst die angespannte Situation auf dem Jobmarkt den Kita-Ausbau aus. So steht es im Jahresbericht 2022 zur Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Düsseldorf, der in der kommenden Woche im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wird. „Aufgrund von fehlendem Fachpersonal konnten im Kindergartenjahr 2021/2022 teilweise bis zu 900 Plätze in den Kitas nicht belegt werden", sagt Jugendamtsleiter Stephan Glaremin. So sei es nicht mehr allein der Bau von Einrichtungen, sondern vor allem die Gewinnung zusätzlicher Erzieherinnen und Erzieher, die zum entscheidenden Faktor bei der Sicherstellung des Rechtsanspruchs geworden sei. „Um dem Mangel entgegenzutreten, haben wir einen Maßnahmenkatalog entwickelt", ergänzt Glaremin. Zuletzt hatte der Amtsleiter gegenüber dieser Redaktion von etwa 18 Gruppen gesprochen, die zuletzt wegen fehlenden Personals zumindest nicht pünktlich an den Start gehen konnten.