Angriff im Hauptbahnhof Düsseldorf: Zivilcourage zeigen - So verhält man sich richtig

Zivilcourage zeigen - So verhält man sich richtig

Düsseldorf Am Düsseldorfer Hauptbahnhof hat ein 28-Jähriger seine Verlobte geohrfeigt und wurde dann von zwei Männern angegriffen. Wir haben mit der Polizei über die Grenze zwischen Zivilcourage und Selbstjustiz gesprochen.

Zivilcourage ist wichtig, doch man darf den Einsatz für andere auch nicht übertreiben. Peter Werkmüller ist der Leiter der Düsseldorfer Kriminalprävention und warnt vor allem davor, sich selber in Gefahr zu bringen. Am Dienstagabend haben zwei Männer am Düsseldorfer Hauptbahnhof gesehen, wie ein 28-Jähriger seiner Verlobten (55) ein Ohrfeige gab und reagierten mit Schlägen und Tritten. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.