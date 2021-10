Gleisausbau in Düsseldorf : Bahn kündigt Offenlage der RRX-Pläne für Angermund an

Angermund Das erneute Workshop-Verfahren scheint keine Einigung gebracht zu haben: Die Bahn sieht offenbar ihre bisherigen Pläne bestätigt. Die Anwohnerinitiative und CDU-Ratsherr Auler kritisieren das Vorgehen des Konzerns.

Die Deutsche Bahn kündigt die Offenlage der Pläne für den Gleisausbau in Angermund an. Das ist der rechtlich vorgesehene nächste Schritt für eine Genehmigung des Vorhabens, das den Betrieb des neuen Regionalzugs Rhein-Ruhr-Express (RRX) ermöglichen soll. Anfang des Jahres hatte die Bahn die Unterlagen für den Ausbau eingereicht. Kritiker der Pläne sehen sich bestätigt, dass die Bahn ihre Ausbauvariante durchdrücken will – das vom Stadtrat gewünschte erneute Workshop-Verfahren hat offensichtlich die Seiten in dem verhärteten Konflikt nicht näher gebracht.