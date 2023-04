Oberkassel Die Kunstsammlung aus dem Rhein

„Die meisten Stücke bringt mir jemand mit. Ich muss dann aussortieren, einige auch wegwerfen, weil sie zu groß oder zu dick sind“, erklärt Angela Paul. Sie zeichnet in ihrem zur Wohnung gehörenden großen Atelierraum die Gesichter auf den Hölzern mit Kohle vor und gestaltet sie anschließend je nach Idee in mehreren Farben: „Es sind auch witzige darunter. Mir macht das Malen sehr viel Spaß.“ Viele Figuren hat sie bereits verschenkt: „Aber jetzt werde ich mit meiner Tochter auf dem Trödelmarkt versuchen, einige zu verkaufen.“ Schließlich kennt sich Angela Paul auf dem Kunstmarkt bestens aus. Sie hat selbst gemalt, aber in erster Linie haben sie und ihr Mann Wolfgang Paul sich ihrer Galerie in Meerbusch-Ilverich gewidmet: „Wir waren immer auf der Suche nach neuen und auch besonderen Künstlern. Das war ein voller Beruf.“