Prozess in Düsseldorf Angeklagter nach tödlichem Unfall freigesprochen

Kurz nach der Hochwasser-Überflutung der Ostparksiedlung im Juli 2021 war er mit seinem Wagen an einer Kreuzung in Gerresheim mit einer 81-jährigen Radfahrerin zusammengeprallt, die zwei Wochen später an ihren Kopfverletzungen starb. Die Anklage ging von fahrlässiger Tötung aus. Die Richterin kam in seinem Fall jedoch zu einem Freispruch.