Prozess in Düsseldorf : Angeklagter fühlt sich mit einem bösen „Fluch belegt“

Anwalt Markus Wittke vertritt den Angeklagten. Foto: wuk

Düsseldorf Seit seiner Einreise nach Deutschland fühlte sich ein junger Mann von einem bösen Fluch belegt. Er attackierte seinen Mitbewohner im Flüchtlingsheim mit einem Messer und stach auch auf einen Fahrgast in einem Bus der Rheinbahn in Düsseldorf ein.

Von Wulf Kannegießer

Eine Serie von Gewaltattacken in Flüchtlingsunterkünften, einem Döner-Lokal oder auch in einem Rheinbahn-Bus beschäftigt seit dem Mittwoch das Landgericht. Auf der Anklagebank sitzt ein 23-Jähriger aus Syrien, dem sechs solcher Angriffe in Düsseldorf und drei weitere Attacken in Chemnitz zur Last gelegt werden. Mit einem Messer oder mit Glasflaschen soll er kurz nacheinander ohne Anlass auf beliebige Opfer eingestochen oder eingeschlagen haben.

Er sei, gab er an, vor fünf Jahren bei der Einreise nach Deutschland von einem flüchtigen Bekannten mit einem Fluch belegt worden, müsse sich nun dauernd verteidigen. Das Landgericht zog einen Gutachter hinzu, der den Geisteszustand des Angeklagten und dessen Schuldfähigkeit untersuchen soll. Laut Anklage hatte der 23-Jährige Ende 2019 in Düsseldorf einem Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft wortlos ein Messer mit acht Zentimeter langer Klinge in den Brustkorb gerammt, war zum Hauptbahnhof gefahren, dort in einen Bus der Linie 732 eingestiegen und hatte einem Fahrgast von hinten dieses Messer in den Rücken gestochen.