Prozess in Düsseldorf : Angeklagte Seniorin bleibt Verhandlung um Pflegebetrug fern

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Kurzfristig krank gemeldet hat sich eine Pflegepatientin (74) am Dienstag beim Amtsgericht. Sie wird soll einer betrügerischen Pflegemafia in 17 Fällen Blanko-Bestätigungen für Pflegeleistungen unterschrieben haben, die es nie gab.

Laut Anklage soll dadurch den Krankenkassen ein Schaden von rund 5200 Euro entstanden sein. Neun Drahtzieher des millionenschweren Betrugssystems waren dafür Anfang 2018 zu Haftstrafen zwischen zwei und sieben Jahren verurteilt worden. Wegen der Krankmeldung der Rentnerin ist der erste Prozess gegen eine der Kundinnen jetzt geplatzt. Überwiegend russische Patienten hatten zwischen 2008 und 2016 am großen Schwindel mitgewirkt. So war der 74-Jährigen von der Krankenkasse eine ambulante Pflege-Hilfe zugebilligt worden fürs An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen. 17 Mal hat sie schriftlich bestätigt, dass alles korrekt ausgeführt worden sei. Tatsächlich aber soll die Seniorin für ihre falschen Unterschriften kleine Geldbeträge erhalten haben oder Gratisfahrten zu Ärzten. Im Urteil gegen Drahtzieher des Systems ging das Landgericht 2018 von mehr als hundert Fällen aus mit einem Schaden von 8,5 Millionen Euro. Ob die Richterin die Krankmeldung der alten Dame akzeptiert oder sie zum Amtsarzt schickt, ist noch unklar. Davon hängt auch ab, ob und wann es zum neuen Prozesstermin kommt.