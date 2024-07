Es ist bereits der zweite Vorfall Angebrannte Fahne im Schrebergarten entdeckt

Es gibt zwei neue Nachrichten zu der gestohlenen Friedensfahne der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius und St. Elisabeth in Hassels und Reisholz. Die schlechte: Die Fahne wurde zerrissen, angebrannt und zerstört am Freitagmorgen in einer Parzelle der Kleingartenanlage Further Straße gefunden. Am Montag war die Fahne vor der Kirche in Hassels mit Gewalt vom Fahnenmast gerissen worden. Die gute Nachricht: Auch wegen unserer Berichterstattung wollen schon ganz viele Leute für eine Wiederbeschaffung spenden. Die Friedensfahne ist eine Sonderanfertigung für die Gemeinde.