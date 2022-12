Freizeitangebote für junge Menschen in Düsseldorf Angebote für Jugendliche im Stadtnorden werden kaum erweitert

Bei der Frage nach weiteren Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche verweist die Stadt auf bestehende Angebote wie die Teestube in Kaiserswerth, den Off-Road-Bus und das Haus des Kindes, Nordkap.familie in Wittlaer. Neue Einrichtungen sind zunächst nicht geplant, da zunächst Gebiete mit einem hohen sozialen Handlungsbedarf berücksichtigt werden sollen. Allerdings plane das Sportamt in Kooperation mit dem Gartenamt für 2022/2023 eine neue Multifunktionssportfläche im Stadtbezirk 5, die besonders für Kinder und Jugendliche eine große Bereicherung darstellen werde.