Umwelt Angebote für das Gärtnern ohne Garten in Düsseldorf

Mietgarten Es gibt verschiedene Anbieter, die Parzellen für eine Saison vermieten. Die Größe reicht von 25 bis 90 Quadratmeter, für 40 bis 50 qm liegen die Kosten zwischen 229 bis 279 Euro. Je nach Anbieter gibt es nur die Fläche, andere bieten eine bereits mit mehreren Gemüsesorten bepflanzten Acker an. Rund zwei bis drei Abende Arbeit solle man einplanen. Meist gibt es Unterstützung bei Fragen für Neueinsteiger, Wasser und Geräte stehen zur Verfügung. Die Ackerhelden (www.ackerhelden.de) haben ihre Fläche in Meerbusch/Büderich, Hammer Ernte (www.hammer-ernte.de) liegt in Hamm und Meine Ernte (www.meine-ernte.de) hat Äcker in Volmerswerth und Niederkassel.