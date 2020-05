Düsseldorfer Angebot für Privatleute und Firmen : Mit 30 Leuten zusammen online kochen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Dennis Gasper bietet Kochkurse im Netz an. Das Angebot gilt für Firmen und Privatpersonen. Bis zu 30 Leute können auf einmal den Kochlöffel schwingen. Die Resonanz ist gut.

Dennis Gasper ist davon überzeugt, dass Gastronomie nachhaltig angelegt sein muss – vor allem auch in Kantinen von Großunternehmen. „Es gibt vier, fünf Grossisten, die 80 Prozent des Lagerbestands in der kompletten Gastronomie befüllen. Letzten Endes werden nur noch vorgefertigte Lebensmittel verarbeitet, die sehr industriell hergestellt werden“, erklärt Gasper. „Ich will versuchen, das Rad wieder ein bisschen zurückzudrehen. Man soll sich wieder auf die Produktküche und das Handwerk des Kochens zurückbesinnen. Es geht schließlich um die Gesundheit der Menschen.“ Um gastronomische Unternehmen in dieser Hinsicht zu beraten, machte sich der Ex-Küchenleiter bei Henkel in Düsseldorf Anfang 2020 selbstständig. Doch dann kam das Coronavirus. „Die Situation ist, wie sie ist. Man muss sich eben anpassen“, sagt Gasper.