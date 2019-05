Autodom in der Düsseldorfer Altstadt : Neuer Standort für Auto-Kunstwerk gesucht

So wurde das Kunstwerk 2006 präsentiert. Derzeit steht es im Innenhof des Andreas-Quartiers in der Altstadt in Düsseldorf. Foto: Ford-Werke GmbH/Friedrich Stark

Düsseldorf Das Kunstwerk von HA Schult im Innennhof des Andreas-Quartiers in der Düsseldorfer Altstadt gefällt offenbar nicht jedem Bewohner. Nun soll ein neuer Standort gefunden werden.

Rund fünf Meter hoch, 220 Kilo schwer und aus Teilen eines Ford-Fiestas zusammengebaut ist der so genannte Autodom, den Schult bereits im Jahr 2006 gemeinsam mit 15 Auszubildenden der Kölner Ford-Werke erschuf. Symbolisieren soll die Skulptur offenbar den Kölner Dom, aber das stört in Düsseldorf ja niemanden. Mit Autos hat es Schult irgendwie: So schuf er 1991 einen Wagen als goldenen Vogel. Das Kunstwerk steht heute auf dem Dach des Kölnischen Stadtmuseums.

Direkt beschwert habe sich aber keiner der Eigentümer der Wohnungen, die etwa in einer Größe von 76 Quadratmeter derzeit für 970.000 Euro auf einem Immonbilienportal angeboten werden. Schmitz glaubt auch nicht, dass jemand „juristische Schritte“ einleiten würde. Doch Kunst sei ja – so Schmitz – ein recht dehnbarer Begriff.

Auf jeden Fall werde er HA Schult nun dabei helfen, den Autodom wieder abzutransportieren. Es sei nicht so besonders eilig, aber in diesem Sommer sollte das schon erledigt werden, so Schmitz. Für seine künstlerische Tätigkeit rund um die Schau „Spirit in Düsseldorf“ habe Schult durchaus ein Honorar erhalten. Verglichen mit anderen Künstlern sei das aber „eher bescheiden“, so Schmitz im Gespräch mit der RP.