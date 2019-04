Klassik-Aufsteiger : Wiener Gast bei den Schumanns

Klarinettist Andreas Ottensamer spielte mit Streichquartett im Schumann-Saal.

In eine ganz andere Welt führte Carl Maria von Webers Quintett B-Dur für Klarinette und Streichquartett. Vorweg erläuterte Ottensamer, dass seiner Auffassung nach viele Künstler in der deutschen Romantik zwar zu Recht die ernste Tiefgründigkeit suchen, darüber aber oft zu Unrecht die heiteren Momente übersehen. Den Worten ließ er Taten folgen. In der Tat steckt Webers Komposition voller heiterer, ja humorvoller Elemente, die sich gerade auf einer Klarinette bestens zum Klingen bringen lassen. Und das gelang restlos überzeugend; man merkte Ottensamer wie den Streichern den Spaß am munteren Spiel jederzeit an. Ohne sich in den Vordergrund zu spielen, übernahm dabei der Klarinettist auch die Führung. Dabei sah er sich nicht in der Rolle eines Solisten, sondern eines impulsgebenden Mitspielers.