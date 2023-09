Lesung in Düsseldorf Ein Songtexter mit Gefühl für Romantik

Die Liebe beschäftigt Andreas Niggemeier. Das ist heute so und das war auch schon vor 30 Jahren so. In den 90ern schrieb er einen ersten Text über das für ihn „schönste und mächtigste Gefühl der Welt“. Und weil immer mehr Gedichte, Songs und Kurzgeschichten hinzukamen, hat der hauptberufliche Krankenpfleger ein Buch veröffentlicht. Das Werk mit den gesammelten Texten heißt „Immer wieder genauso – eine Hommage an die Liebe“. Am Sonntag, 10. September, wird er daraus auf einer Bühne direkt am Spee‘sche Graben lesen.