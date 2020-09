Düsseldorfs Ratsherr Andreas Auler : „Eine Bestätigung für unsere Arbeit“

Düsseldorf Der CDU-Ratsherr Andreas Auler hat als einziger Kandidat bei der Kommunalwahl mehr als 50 Prozent geholt. Schon vor sechs Jahren hatte er bestens abgeschnitten.

Auler Das ist der stärkste bürgerliche Wahlkreis in Düsseldorf und ich bin froh über dieses Ergebnis, vor allem weil die Grünen in den bürgerlichen Vierteln sehr zugelegt haben. Da bewahrheitet sich der Spruch, dass man sich grün wählen leisten können muss. In der Bezirksvertretung hier im Norden haben die Grünen um drei auf jetzt fünf Mandate zugelegt, aber die CDU konnte ihre zehn Sitze verteidigen. Damit haben wir hier als die Einzigen erneut eine absolute Mehrheit in einer Bezirksvertretung.