Events in Düsseldorf Viele Besucher beim Zakk-Straßenfest mit Musik und Trödel

„Es ist die Mischung, die mich immer wieder anspornt, herzukommen“, sagt Anni Kurtz. Die an einem der Tische eine alte Kaffeemühle entdeckt hat und nun mit der Verkäuferin ins Gespräch kommt. Der Preis für das gute Stück ist Nebensache, die beiden Frauen schwelgen in Erinnerungen an Hausbesetzerjahre, wilde Partys und lange Diskussionsabende. „Das waren noch Zeiten“, sind sie sich einig. Ein paar Meter weiter blättert Toni Dutz alte Schallplatten durch auf der Suche nach „einem Album von Spliff“, das ihm noch in seiner Sammlung fehlt. „Ich finde eigentlich immer was“, erzählt der Hobby-Musiker. Sein Geschmack sei „breit aufgestellt“ verrät er noch, bevor er triumphierend eine Plattenhülle aus einem Stapel zieht. „Da sieh mal einer an, ‚Daumen im Wind‘ von Udo Lindenberg als Originalpressung von 1972“, stellt er zufrieden mit Kennerblick fest. Keine Frage, für Toni hat sich der Besuch schon gelohnt.