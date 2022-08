Kinder in Düsseldorf : An der Ulenbergstraße ist eine neue Kita geplant

Diesen Bereich des Ulenbergparks an der Feuerwehrzufahrt will die Stadt für den Kita-Neubau „opfern“. Foto: Hendrik Gaasterland

Düsseldorf Der mehr als 7 Millionen Euro teure Neubau mit 50 Plätzen soll auf einer Teilfläche des Ulenbergparks entstehen. Auch das Gartenamt erhält in dem Gebäude dann Büroräume.

An der Ulenbergstraße soll für mehr als 7 Millionen Euro eine neue Kindertagesstätte entstehen. Hintergrund ist der gesetzliche Anspruch für über einjährige Kinder auf einen Betreuungsplatz, dafür reichen die Kapazitäten in Düsseldorf aber nicht aus. Im Stadtbezirk 3 beträgt die U3-Versorgungsquote derzeit nur rund 54 Prozent. Daher soll an der Ulenbergstraße 9 eine Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen und Büroflächen für das Gartenamt errichtet werden. Für den Bau der Einrichtung soll eine Teilfläche des Ulenbergparks von rund 4100 Quadratmetern genutzt werden. Nach Fertigstellung können insgesamt 50 Plätze (16 U3-Plätze und 34 Ü3-Plätze) in drei Gruppen angeboten werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird dem Jugendhilfeausschuss am kommenden Mittwoch, 17. August, zur Abstimmung vorgelegt.

Die Erschließung für die beiden getrennten Nutzungseinheiten erfolgt über zwei separate Eingänge in das Gebäude. Der Haupteingang der Kita befindet sich auf der Ostseite des Hauses. Der Eingang für das Amt 68 ist an der Südseite. Es wird ein eingeschossiges Gebäude errichtet, die Eingänge werden alle barrierefrei ausgestaltet. Beide Eingänge sind über den vorhandenen Parkplatz des Ulenbergparks erreichbar. Im Westen grenzt das Grundstück an die bestehende Feuerwehrzufahrt des Ulenbergparks.