Wohnen in Düsseldorf : Haus aus dem Jahr 1928 soll Neubau nicht im Wege stehen

Interessante Perspektive: An der Ludenberger Straße 15 bleibt die alte Fassade stehen und wird in einen Neubau integriert. RP-Foto: Marc Ingel. Foto: Marc Ingel

An der Ludenberger Straße 15 sowie im Innenbereich entstehen Neubauten. Gegen den Abriss des alten Gebäudes hat die Stadt keine Bedenken.

An der Ludenberger Straße will ein Investor neu bauen: Die Häuser Nummer 15 und 17 werden gerade abgerissen – wie auch die ehemalige Tankstelle im Hinterhof, die ohnehin nur noch rudimentär vorhanden ist. Zumindest bei der Hausnummer 15 wird die alte Stuck-Fassade erhalten und in einen Neubau integriert. Zwölf Mietwohnungen entstehen, der Quadratmeterpreis wird an der viel befahrenen Straße nur bei elf Euro liegen.