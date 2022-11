Plan in Düsseldorf An der Arena soll es ein Fahrrad-Parkhaus geben

Wenn das Wetter schön ist und die Fortuna spielt, gibt es nicht nur eine Art rot-weißen Volkswandertag Richtung Arena, es pilgern auch Tausende per Fahrrad am Rhein entlang zum Stadion. Der Fahrrad-Parkplatz westlich der Arena ist dann rasch überfüllt und die Fans ketten ihre Räder an, wo es nur möglich ist, an Zäunen, Absperrungen oder Schutzbügeln. Deswegen soll nun ein zusätzliches Angebot geschaffen werden: An der Arena soll ein Fahrrad-Parkhaus mit 2670 Abstellplätzen errichtet werden. Fünf Bäume stehen dem im Weg, das Gartenamt hat eine Fällung in Aussicht gestellt. An diesem Mittwoch beschäftigt sich der Planungsausschuss mit dem Thema.