Schulanmeldungen in der Landeshauptstadt Darum drohen an Düsseldorfer Gymnasien auch nach der zweiten Anmelderunde Absagen

Auch in der zweiten Runde der Anmeldungen für die weiterführenden Schulen bleibt der Druck auf die Gymnasien hoch. Wie diese Redaktion am Donnerstagabend erfuhr, könnte es an einigen Standorten zu Absagen kommen, weil die aktuellen Anmeldungen die Zahl der dort zunächst frei gebliebenen Plätze übersteigt. Für die betroffenen Kinder wäre dies die zweite Absage innerhalb weniger Wochen.