Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Richterin wehrt sich gegen Strafe

Düsseldorf Eine Amtsrichterin sollte 5000 Euro wegen Betruges bezahlen. Es geht um einen angeblich zu Unrecht erhaltenen Familienzuschlag. Sie ist offenbar der Ansicht, sich korrekt verhalten zu haben.

Eine Krefelder Amtsrichterin will einen Schuldspruch in eigener Sache auf keinen Fall hinnehmen. Zu 5000 Euro Strafe wegen Betruges war die 36-Jährige Anfang des Jahres von einer Düsseldorfer Kollegin verurteilt worden, weil sie vom Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) fast 2.800 Euro zu viel kassiert hatte – ohne das zu melden. Dabei hatte sie laut Anklage eine besondere Treuepflicht gegenüber ihrem Dienstherrn und hätte auf den Fehler hinweisen müssen. Gegen Schuldspruch und Strafe zieht die Richterin jetzt aber per Berufung vors Landgericht. Am Freitag, 11.30 Uhr, beginnt ihr Prozess.