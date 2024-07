Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf Zimmer-Vermieter zahlte Kautionen nicht zurück

Düsseldorf · Der Vermieter von WG-Zimmern in, wie er es nannte, „Kö-Nähe“ hat zwei Mieterinnen die Kaution nicht zurückgezahlt. Dafür stand er nun in Düsseldorf vor Gericht. Zudem hatte er sehr strenge Regeln in seiner Wohnung eingeführt, mit Strafen von bis zu 5000 Euro.

11.07.2024 , 16:35 Uhr

Das Justizzentrum in Oberbilk. Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Wulf Kannegießer